Palermo, ancora un Di Mariano-show. La fascia destra (per ora) è sua

Questa mattina le pagine de “Il Giornale di Sicilia” sottolineano l’ottimo rendimento di Francesco Di Mariano.

Il feeling tra il pubblico e il numero 10 del Palermo non era mai pienamente sbocciato in 18 mesi in rosanero, nonostante lui stesso avesse sottolineato diverse volte quanto fosse importante giocare nella squadra della sua città. L’ennesima prestazione maiuscola contro il Como, condita dal quinto assist in campionato e propiziando il 2-0 firmato da Ranocchia, è stata ripagata con un’ovazione del Barbera al momento dell’uscita in campo. Corini lo ha preferito a Insigne per la terza volta nelle ultime quattro partite e l’ex Lecce ha ripagato questa fiducia con creatività e sacrificio: oltre al preziosissimo assist fornito a Brunori, i suoi ripiegamenti sugli attacchi a sinistra dei lariani hanno permesso a Diakité di non rimanere mai solo nell’uno contro uno.

Dopo l’1-1 di Catanzaro, Di Mariano aveva dichiarato come per lui la priorità fosse mettersi al servizio dei compagni, ancor prima di segnare, per aiutare il Palermo nella rincorsa alla Serie A. Adesso la fiducia dell’ambiente è alle stelle e difficilmente rinuncerà a unirsi alla festa qualora capitasse l’occasione. Alle promozioni ottenute da protagonista con Venezia e Lecce si può aggiungere quella con la squadra della sua città: la missione è tutt’altro che semplice, ma dopo un febbraio del genere non c’è alcuna intenzione di porsi limiti.