Palermo, al Barbera la porta resta chiusa. Anche la difesa dà una mano

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” ha rimarcato la solidità difensiva ritrovata dal Palermo in quest’ultimo periodo di grande forma.

Rispetto all’attacco ci ha messo un po’ di più a carburare, ma il reparto arretrato rosanero è finalmente tornato ai livelli di inizio stagione, e a confermarlo è l’ennesima prestazione maiuscola fornita contro il Como: nonostante l’assenza di Lucioni, che dovrebbe rientrare a Pasquetta contro il Pisa, Corini sta trovando in Nedelcearu un degno sostituto; inoltre l’acciaccato Lund è stato sostituito egregiamente da Aurelio sia in fase di spinta sia in quella di contenimento nel raddoppiare un giocatore forte come Strefezza, grazie anche al prezioso aiuto di Di Francesco.

Era dalla sequenza Cittadella-Parma (0-0 contro i veneti e 1 a o contro gli emiliani firmato da Marconi) tra ottobre e novembre 2022 che il Palermo non chiudeva due partite di fila al Barbera senza subire reti. Se si considerano anche le gare in trasferta le reti incassate sono appena due nelle ultime quattro uscite ed entrambe sono maturate in circostanze abbastanza casuali: il Catanzaro ha segnato all’unico tiro in porta della partita, mentre la Feralpisalò dopo un’azione da flipper a pochi minuti dalla fine.