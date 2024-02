Palermo a Cremona. Ecco quanti biglietti disponibili per il settore ospiti

Le pagine di stamattina de “Il Giornale di Sicilia” dedicano spazio a Cremonese-Palermo, uno dei match-clou della 26esima giornata di Serie B.

Smaltito l’entusiasmo della vittoria contro il Como, i rosanero torneranno in campo oggi per iniziare il ciclo settimanale di allenamenti in vista del match di sabato, il cui calcio d’inizio è fissato alle 14. Contro i grigiorossi, reduci dal pareggio di Ascoli, vanno valutate le condizioni di alcuni infortunati la cui disponibilità verrà sicuramente annunciata da Corini nella conferenza stampa pre-partita. Sicuramente non saranno convocati Desplanches (out per altre due settimane) e Lucioni, saranno valutati sia Graves che Lund. Per quest’ultimo le cose dovrebbero essere meno preoccupanti se la diagnosi (sovraccarico muscolare) dovesse essere confermata. Stesso discorso vale per Graves, ormai in fase di ritorno in gruppo.

Intanto, è già febbre biglietti per la trasferta di Cremona, e i tifosi rosanero sono in attesa di capire quanti tagliandi avranno a disposizione per lo Zini. Solitamente i grigiorossi mettono a disposizione degli ospiti circa 2.500 posti, salvo poi prevederne qualcuno in più se ci dovesse essere richiesta particolare. Nella giornata di oggi sono previste novità sulla vendita e i supporters del Palermo sono in trepida attesa per l’acquisto del biglietto.