Gol, vittorie e A più vicina. Il Palermo adesso fa paura

Le colonne odierne de “Il Giornale di Sicilia” analizzano il rendimento del Palermo dell’ultimo periodo.

Infatti i rosanero stanno marciando a ritmi forsennati, ritoccando i record stagionali sia in termini di vittorie consecutive, tra interne ed esterne, sia di gol messi realizzati. A impressionare è la fase realizzativa: cinque successi costellati da ben 16 gol, con una media pazzesca di oltre 3 reti a partita. Praticamente per fermare il Palermo ogni avversario deve segnare almeno 3 gol per conquistare almeno un pareggio.

Tutto cominciò il 16 dicembre nel match contro il Pisa in cui la squadra di Corini vinse per 3-2. Insigne, Brunori e Segre i marcatori della prima delle 5 vittorie a suon di gol che hanno dato il via a un flusso casalingo che al momento non pare conoscere sosta. Dieci giorni lo stesso risultato fu rifilato alla concorrente Cremonese, prossimo avversario di campionato che si arrese sotto i colpi di Nedelcearu, Di Francesco e Stulac, a segno al 97’ minuto su calcio di punizione. Una vittoria che ha dato consapevolezza al gruppo rosanero, che ha fatto dell’effetto Barbera finalmente un fattore da sfruttare.