Il Palermo continua a studiare il terreno adatto per la costruzione del centro sportivo. Le idee sul tavolo sono tre e riguardano Torretta, Piana degli Albanesi e Monreale che, però, sembra più defilata.

Nel mese di giugno, Dario Mirri e Rinaldo Sagramola hanno visionato il terreno di Piana degli Albanesi (CLICCA QUI) che presenta già alcune strutture costruite. In caso si optasse per questa scelta, comunque, il Palermo avrebbe il centro sportivo in gestione (CLICCA QUI).

La “lotta” è sempre con il terreno di Torretta. Il Palermo prima di fare il passo decisivo attende di vedere partire il bando per l’assegnazione dello stadio comunale adiacente al terreno visionato dal club di viale del Fante (CLICCA QUI). Questo bando dovrebbe partire a breve e lo testimonia il bilancio di previsione pubblicato sul sito del Comune, che prevede la spesa di €1.242.000,00 per la costruzione.

Mirri e Sagramola, intanto, stanno ancora visionando tutto l’incartamento tecnico presentato dal Comune di Piana degli Albanesi e nei prossimi giorni, verosimilmente tra mercoledì e giovedì, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dovrebbero esserci ulteriori sviluppi e contatti, con il Palermo pronto a dare delle risposte concrete.