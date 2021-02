“Posizione netta e chiara. Contro la società per il bene della città”. Recita così lo striscione esposto all’esterno del “Barbera” dal gruppo della Curva Nord Inferiore che, dopo numerosi striscioni, prende una posizione netta e chiara contro la dirigenza rosanero.

Posizione nettamente diversa rispetto a quella dell’altro gruppo organizzato, cioè la Curva Nord Superiore che oggi, prima che la squadra partisse per affrontare la trasferta di Torre del Greco, si è presentato all’ esterno dello stadio e ha intonato qualche coro accompagnato da qualche fumogeno per far sentire il proprio sostegno (CLICCA QUI).





In alto la foto dello striscione esposto all’esterno dello stadio rosanero.