Palermo, altro furto in Corso Tukory: rapinato un minimarket

Altro episodio di malvivenza avvenuto a Palermo in Corso Tukory. Come riporta Livesicilia.it due uomini, armati di pistola hanno rapinato un negozio di alimentari gestito da cittadini del Bangladesh, minacciando i dipendenti e portando via l’incasso a bordo di uno scooter. Sull’episodio indagano i carabinieri, probabilmente grazie all’ausilio di telecamere che avrebbero ripreso quanto accaduto. Nelle ultime settimane in corso Tukory si sono verificati furti a negozianti e borseggi a turisti e residenti.

