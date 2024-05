Palermo: allenamento in palestra per Nedelcearu (FOTO)

Manca sempre meno a Venezia-Palermo. I rosanero di mister Mignani sono chiamati all’impresa contro la terza forza del campionato cadetto.

Per approdare alla fase finale dei playoff di B, i rosanero dovranno ribaltare con almeno due gol di scarto lo 0-1 subito al Renzo Barbera. Intanto Nedelcearu si allena in palestra. Il centrale rumeno, mediante una stories su Instagram ha, infatti, mostrato un video di alcuni esercizi con i pesi con un messaggio importante: “Non mollare”. Facendo intendere come i rosanero credono alla rimonta. In alto la foto.