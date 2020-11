Il Palermo di Roberto Boscaglia è reduce da un derby di battaglia contro il Catania, i rosa sono riusciti a portare a casa il pareggio con soli 12 giocatori a disposizione, visto il focolaio di Coronavirus che si è abbattuto sulla squadra. I rosanero vogliono dare continuità alle belle prestazioni viste contro il Catanzaro e contro gli etnei, ma giovedì saranno nuovamente in 12 visto che Boscaglia perderà per infortunio Valente, ma recupererà Broh dalla squalifica. Di contro ci sarà la Juve Stabia che ha avuto un ottimo inizio di campionato e non vorrà concedere sconti ai rosanero. Andiamo a conoscere meglio i prossimi avversari del Palermo grazie alla rubrica targata “Ilovepalermocalcio.com“, “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la formazione campana c’è un tecnico di grande esperienza, ovvero Pasquale Padalino. L’allenatore ha guidato Foggia e Lecce nelle scorse stagioni, con buoni risultati. Da agosto è il nuovo tecnico del gialloblu, che finora hanno raccolto 13 punti in 9 partite e sono al sesto posto in classifica. L’obiettivo è sicuramente quello di ritornare in Serie B e i campani l’hanno messo fin da subito in chiaro grazie a una partenza sprint. Il modulo preferito dal tecnico pugliese è il 4-3-3 ed è anche quello che ha proposto nelle prime partite con la Juve Stabia.





ULTIME NOTIZIE E MODULO: I campani sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Bari, Padalino deve rinunciare a ben 4 giocatori infortunati, ovvero: Russo, Cernigoi, Lia e Golfo. Contro i rosanero molto probabilmente il tecnico pugliese confermerà lo stesso undici visto contro la corazzata biancorossa. Il modulo sarà il classico 4-3-3, in porta confermatissimo Tomei. Davanti a lui linea a 4 formata da Rizzo, Allievi, Codromaz e Garattoni. Centrocampo a 3 con Berdacocco, Scaccabaro e il capitano Mastalli, i tre avranno il compito non far ragionare il regista rosanero, Malaury Martin. In avanti tridente di spessore, formato da Bubas e Orlando sulle fasce, mentre al centro troviamo il bomber Romero.

PROBABILE FORMAZIONE:

JUVE STABIA (4-3-3): Tomei; Rizzo, Allievi, Codromaz, Garattoni; Berdacocco, Scaccabaro, Mastalli; Bubas, Romero, Orlando. All. Padalino