Il Palermo è reduce dal pareggio contro il Catanzaro in 9 uomini, partita che ha dato speranza alla squadra guidata da Roberto Boscaglia, visto il carattere di recuperare un match che ormai sembrava perso. Adesso i rosa sono attesi dalla partita delle partite, ovvero il derby contro il Catania, un match a cui tengono particolarmente i tifosi rosanero. Le due squadra lunedì saranno pronte a darsi battaglia sul campo da gioco più agguerrite che mai, gli etnei in più hanno la motivazione dei 2 punti restituiti in classifica dalla Corte D’Appello. Andiamo a conoscere meglio i prossimi avversari del Palermo nella rubrica targata “Ilovepalermocalcio.com“, “Alla scoperta…”

ALLENATORE: A guidare i rossoazzurri c’è Giuseppe Raffaele che è partito ottimamente in questa stagione conquistando 10 sul campo ma 8 in classifica considerata la penalizzazione di 4 punti, ridotta ieri a soli 2 per il Catania. Il tecnico è arrivato nella piazza siciliana dopo l’ottimo biennio svolto con il Potenza. Al momento gli etnei hanno 8 punti in classifica. Il modulo più utilizzato dall’allenatore siciliano è il 3-4-3





ULTIME NOTIZIE E MODULO: Il Catania recupera per il derby un attaccante importante come Reginaldo. Il centravanti brasiliano era risultato qualche settimana fa positivo al Coronavirus, ma ora si è negativizzato. Probabilmente Reginaldo partirà dalla panchina, anche perchè Raffaele è intenzionato a confermare lo stesso undici visto nella sconfitta per 4-1 contro il Bari. Il modulo sarà 3-5-2, in porta ci sarà Martinez. Davanti a lui linea a 3 formata da: Tonucci, Claiton e Silvestri. Centrocampo molto folto, dove sulle fasce avranno il compito di spingere Pinto e Calapai. Mentre sulla linea mediana troviamo il trittico formato da Maldonado, Rosaia e il capitano Izco, quest’ultimo non è nuovo al derby tra Palermo e Catania, visto che l’ha disputato in Serie A. In avanti è pronta la coppia formata da Gatto e Emmausso, con Reginaldo pronto a subentrare dalla panchina per dare manforte ai suoi compagni.

PROBABILE FORMAZIONE:

CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Pinto, Maldonado, Rosaia, Izco, Calapai; Gatto, Emmausso. All. Raffaele.