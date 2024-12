Palermo, agguato al pullman della squadra. La Lega B esprime solidarietà ai rosanero

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega B ha pubblicato un comunicato di vicinanza al Palermo per l’agguato al pullman della squadra.

“La Lega Serie B intende esprimere solidarietà e vicinanza alla società Palermo FC e ai propri tesserati per l’aggressione subita al ritorno dalla trasferta di Cittadella, condannando e contrastando qualsiasi forma di violenza ingiustificabile, che non deve essere in alcun modo tollerata”.

Paura per il Palermo: agguato al pullman della squadra dopo la sconfitta a Cittadella