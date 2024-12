Agguato al pullman della squadra, il club sui social: “Questi non sono il Palermo e non sono Palermo”

Vergognoso quanto sta accadendo nelle ultime ore al Palermo. La notizia dell’agguato al pullman della squadra ha fatto il giro del mondo, un gesto vile da condannare senza esitazioni. Le immagini e i racconti di quanto successo hanno scosso non solo i tifosi rosanero, ma l’intero panorama calcistico italiano e internazionale.

Il club ha immediatamente preso posizione, denunciando con fermezza l’accaduto. In un post sui propri canali social, il Palermo ha scritto parole che risuonano come un appello all’unità e al rispetto:

“Questi non siamo noi e non siete voi.

Questi non sono il Palermo e non sono Palermo.

Questi sono questi. E basta.”

Parole forti, che sottolineano la distanza tra la società, la tifoseria sana e chi si macchia di atti simili. La condanna è unanime anche tra i tifosi, che sui social hanno espresso solidarietà ai giocatori e allo staff. Nel posto pubblicato sui propri canali ufficiali il club rosanero ha evidenziato diversi vili e pieni di odio apparsi tra i commenti nelle ultime ore.