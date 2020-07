È accaduto ieri a Partanna Mondello dove un uomo di 51 anni, Salvatore Giglio, è stato arrestato per aver aggredito la dottoressa della guardia medica, colpito un carabiniere e distrutto il finestrino dell’auto dei militari. L’arresto di Giglio, come riporta “Gds.it”, è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare in carcere. Come ricostruito dai militari, l’uomo non avrebbe atteso il suo turno e avrebbe preteso di entrare subito in guardia medica. Andato in escandescenze, ha aggredito il medico spintonandola. Intervenuti i carabinieri si è scagliato contro uno di loro e con una gomitata ha rotto uno dei finestrini.