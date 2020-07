Tramontata la pista Caserta restano solo due profili appuntati in neretto sul taccuino di Rinaldo Sagramola. Sia Boscaglia che Pecchia infatti hanno già da tempo dato ampia disponibilità ad accettare il progetto Palermo. Se non fosse stato per la ripresa del campionato cadetto, infatti, il Palermo avrebbe sicuramente programmato già da metà giugno la nuova stagione al fianco del nuovo tecnico. Ed è per questo che il club rosanero fa la conta dei giorni che mancano ai titoli di coda della Serie B. Ultimi due appuntamenti (questa sera e venerdì) e poi Sagramola potrà ufficialmente annunciare il prossimo allenatore, anche se la sensazione è quella che dalle parti di viale del Fante una scelta sia già stata presa da tempo. L’attuale tecnico dell’Entella Boscaglia, è in pole da diverso tempo e, – come riporta “Palermotoday.it”-salvo clamorosi colpi di scena, sarà lui a guidare il Palermo nel prossimo campionato di Serie C.