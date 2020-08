Il Palermo fa sul serio per Simone Corazza. Stando a quanto riferito da “Il Giornale di Sicilia”, il club rosanero vuole assolutamente chiudere la trattativa con la Reggina per l’attaccante classe 1991. Per il calciatore è pronto un contratto biennale e lo stesso ingaggio proposto dal club amaranto. Le prossime ore saranno decisive per stabilire il buon esito della trattativa.