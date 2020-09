Per facilitare la comunicazione delle informazioni in merito allo stato di saluti dei pazienti ricoverati nei reparti Covid, l’azienda Villa Sofia-Cervello ha consegnato ad alcune Unità Operative un apposito cellulare dedicato alle telefonate informative. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, nella giornata di domani tutti i reparti Covid saranno muniti del telefonino con cui saranno fornite le informazioni, in apposite fasce orarie. L’azienda sta attivando una rete wifi dedicata ai reparti Covid, a cui i pazienti potranno collegarsi.