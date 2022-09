Matteo Brunori ha parlato direttamente dal ritiro di Manchester dopo l’amichevole vinta ieri contro il Nottingham.

Ecco le parole del numero nove rosanero:

«Sicuramente è stata un’esperienza bellissima, saremo grati al City Group per questa opportunitò. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana. L’amichevole è servita per chiudere una settimana importante in cui abbiamo lavorato duramente. Era importante scendere in campo con l’atteggiamento giusto, abbiamo fatto una buona amichevole. Per ogni ragazzo arrivare qua e giocare in questi campi è incredibile, è il sogno di ogni ragazzino sin da piccolo. Abbiamo sfruttato ogni cosa per lavorare al meglio. Ci porteremo dentro un sogno. Tornando a Palermo dobbiamo lavorare duramente per arrivare un giorno tutti insieme a questi livelli».