Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Palermo ha comunicato che sono stati raccolti 5.406 euro dall’asta con le maglie “Peter Pan” dei rosanero. Ecco il comunicato:

“Una splendida gara di solidarietà non poteva che produrre splendidi risultati: con le maglie “Peter Pan” del Palermo, messe all’asta da Maredolce Onlus, sono stati raccolti 5.406 euro a favore della ricostruzione dell’asilo vandalizzato meno di un mese fa a Palermo.





Oltre 350 persone hanno fatto in totale più di 1400 offerte per le 23 maglie all’asta, superando in alcuni casi anche i 500 euro a maglia. Entro qualche giorno i fondi saranno versati da Maredolce direttamente sul conto messo a disposizione dal Comune di Palermo per sostenere l’asilo. E, appena possibile, andremo fisicamente a onorare il Peter Pan: “solo chi sogna può volare”

Grazie a Ficarra e Picone – pagina ufficiale, Stefania Petyx, PIF, Portale Scuola Palermo 0-6 e a tutti gli offerenti e gli aggiudicatari delle aste”.