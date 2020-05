Fabio Pagliara, il presidente indicato nell’organigramma societario del Catania, qualora la Sigi (Sport Investment Group Italia) dovesse riuscire ad acquistare il club etneo, ha parlato ai microfoni di “NewsCatania.com”. Ecco le sue parole: «Chiaramente sono molto contento dei nomi di Guerini e Mauro, che sono persone di altissimo livello, così come sono contento che la SpA, della quale non faccio parte, mi abbia designato nel loro organigramma come presidente. Ovviamente è una situazione tutta in divenire, quindi aspettiamo con tranquillità e serietà l’offerta di lunedì e vediamo quello che accade. Ogni casella verrà messa al suo posto. Sono due nomi di altissimo livello, molto amici di Maurizio Pellegrino ovviamente, ma questo organigramma e queste scelte vengono fuori dagli undici imprenditori della cordata, che fanno parte della SpA. Per me è stato un onore e un piacere essere designato, ma per adesso direi di stare calmi, nel senso che per dimostrarci seri, prima dobbiamo vedere se va in porto la trattativa. Credo che fare una cosa per volta sia la cosa più saggia in questo momento».