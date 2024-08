Pagano la clausola rescissoria e si prendono Lukaku: colpaccio di ferragosto | Napoli sotto shock

Il club è disposto a pagare la clausola per portare via Lukaku. Il colpo dell’estate che mette alle corde il Napoli

La telenovela Napoli-Osimhen continua. Il nigeriano, che ha giurato di andare via lo scorso anno e ormai escluso dal nuovo allenatore – non convocato nemmeno per il precampionato -, non ha ancora trovato casa e non sembra essere vicina la chiusura in nessuna trattativa.

Il costo per l’attaccante ex scudettato infatti è esorbitante, e pochi club sono disposti a mettere sul tavolo tali cifre (sopra i 100 milioni di euro) richieste dal Napoli. Tutti avevano pensato a una vendita che avrebbe alimentato grandi colpi in entrata, ma il mercato ha riservato sorprese agli azzurri, rimasti adesso di fatto senza un numero 9 titolare per Conte.

Il prescelto, secondo i vari rumors, per sostituire Osimhen in partenza sarebbe stato Lukaku, per il quale il Chelsea ancora detentore del cartellino chiede un cifra che si aggira sui 40 milioni. La trattativa però non può decollare visto lo stallo in ottica partenze, e sul belga sembra essere piombata una nuova squadra, pronta a soddisfare subito le richieste dei londinesi e a pagare la clausola.

Lukaku, sirene dalla Premier League

Come riportato dal Mattino nelle scorse ore dunque, la situazione si starebbe complicando ulteriormente tra Lukaku e il Chelsea. I blues infatti vorrebbero monetizzare – visti i tanti investimenti fatti in estate e una rosa lunghissima da sfoltire al più presto – il giocatore però rimane in attesa.

Con il Napoli bloccato dalla non cessione di Osimhen, altri club si stanno interessando alla vicenda. Uno su tutti l’Aston Villa, che secondo il quotidiano napoletano sarebbe pronto a mettere sul tavolo i 43 milioni della clausola per soddisfare le richieste del Chelsea. Il giocatore però vuole aspettare il Napoli, e Conte lo vuole per la prima di campionato contro il Verona. Ecco come potrebbe evolversi la trattativa.

Lukaku ha detto no all’Aston Villa

In questo momento Lukaku avrebbe rifiutato l’Aston Villa, e tra lui e il Chelsea i rapporti sarebbero ancora più freddi del solito. Il club londinese infatti vuole cederlo, ma il belga vuole abbracciare Conte e non accetterà nessun’altra offerta. Intanto Osimhen ha raggiunto un accordo col PSG, da 14 milioni l’anno per un quadriennale.

Da convincere rimane solo De Laurentiis, che sta respingendo in questo momento le prime offerte (da circa 80 milioni) dei parigini. Conte vuole a tutti i costi Lukaku, ma se prima non partirà il nigeriano, la clausola da 43 milioni non potrà essere pagata, e il Chelsea intanto attende nervosamente uno sviluppo.