Se fai più di 20 gol, vai a giocare al Real Madrid: clausola inserita nel contratto con l’Udinese | Prima volta storica

Una clausola che rimarrà nella storia. Il Real Madrid non vuole perdere il giocatore, e si accorda con l’Udinese.

Ore calde per l’Udinese. Il mercato dei friulani può decollare, e nuovi colpi stanno arrivando a rinforzare la rosa dei bianconeri che lo scorso anno si erano riusciti a salvare quasi per miracolo, grazie al subentro in extremis di Fabio Cannavaro. Il capitano campione del mondo però non è stato confermato per la prossima stagione, e il club è voluto ripartire da Runjaic.

Arrivato in Italia come una sorta di oggetto misterioso, il neo tecnico dovrà dimostrare da subito in campo di poter ripagare la fiducia della società, che intanto sta intervenendo in maniera mirata. Certo, la Serie A agganciata all’ultima giornata nel 2024 non dovrà essere un punto di arrivo, ma di svolta, per i Pozzo, che hanno rischiato grosso di scendere di categoria e affossare una squadra sempre sul bordo del precipizio.

Uno degli ultimi acquisti ha visto una trattativa complessa, nella quale si sono inseriti ben tre club, due tra i più importanti in Europa. C’entrano il Bayer, ovviamente i bianconeri, e il Real Madrid, che ha deciso di inserire una clausola praticamente mai vista prima.

Udinese, Bayer e Real: la trattativa

E la trovata ancora una volta è del Real Madrid, sempre attenta ai talenti in giro per il mondo, alle grandi promesse. Stavolta i blancos hanno trattato direttamente con Udinese e Bayer Leverkusen, per la cessione di Iker Bravo che dai tedeschi è passato ai friulani nelle scorse ore.

Il catalano che è arrivato in Italia dopo grandi vetrine, ha gli occhi puntati addosso già da subito a soli 19 anni dei più importanti club europei, essendo passato dal Barcellona, dal Bayer e proprio dal Real Madrid – dove però non ha mai giocato -. Ecco cosa prevede la clausola che i madrileni hanno voluto inserire nel passaggio a Udine.

La clausola del Real per Bravo

Iker Bravo è arrivato a Udine tra la soddisfazione generale di dirigenza e tifosi. Arrivato a 19 anni dal Bayer Leverkus, era rimasto in prestito in Germania per due anni dopo che il Real Madrid lo aveva acquistato nel 2022. La cessione è stata fatta dai campioni di Germania, ma il Real grazie agli ottimi rapporti con la società è riuscita a inserire in extremis una clausola.

Non si tratta della classica ricompra, ma di un diritto di prelazione in caso di offerta. Ossia, il giocatore qualora dovesse finire sul mercato, dovrà passare prima dal Real Madrid, che poi deciderà se affondare il colpo o cedere il passo ad altre squadre potenzialmente interessate. Al Leverkusen andrà invece il 50% di una futura rivendita.