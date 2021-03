Queste le formazioni ufficiali della gara Paganese-Palermo, valevole per la 30a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 20:00.

PAGANESE: 30 Baiocco; 16 Onescu, 23 Schiavino, 21 Sirignano (C.); 14 Carotenuto, 33 Zanini, 7 Gaeta, 20 Cigagna, 3 Squillace; 11 Diop, 32 Raffini.





Allenatore: Di Napoli.

A disposizione: 1 Campani, 12 Bovenzi, 2 Esposito, 4 Sbampato, 5 Mattia, 6 Bramati, 8 Bonavolontà , 13 Perazzolo, 18 Mendicino, 25 Cernuto, 27 Curci, 28 Antezza.

PALERMO: 1 Pelagotti; 4 Accardi, 5 Palazzi, 15 Marconi; 29 Almici, 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 20 Kanoute, 11 Santana (C.), 7 Floriano.

Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 9 Saraniti, 10 Silipo, 13 Lancini, 16 Peretti, 19 Odjer, 21 Broh, 23 Rauti, 24 Somma, 26 Marong.

ARBITRO: Claudio Panettella (Gallarate).

ASSISTENTI: Roberto Terenzio (Cosenza) e Claudio Gualtieri (Asti).

QUARTO UOMO: Andrea Ancora (Roma 1).