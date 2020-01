Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dell’Acireale, Peppe Pagana, ieri sera ospite di “Casa granata”, sulla corsa a due tra Palermo e Savoia per la vittoria del campionato.

«Questa città non si è mai arresa e cerca sempre rivincite, noi stiamo ridando entusiasmo come non si vedeva da tempo. Abbiamo cercato quest’anno di risolvere più problemi possibili per dare un futuro degno a questa piazza e parlo di calcio professionistico. Nonostante tanti problemi, questa squadra è tornata a fare paura, ovviamente non per vincere il campionato, perché ormai Palermo e Savoia hanno troppo vantaggio ma possiamo fare male a chiunque gioca contro di noi».