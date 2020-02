«Nel girone di ritorno abbiamo vinto cinque partite su sei, è un ottimo filotto. Nonostante i tanti infortuni, i sette punti che ci hanno tolto e una serie di piccoli fattori, siamo ancora aggrappati alla zona play off e per noi è motivo d’orgoglio con un pizzico di rammarico perché saremmo stati terzi da soli. Il campionato è lungo e battaglieremo fino alla fine perché non vogliamo mollare nulla». Queste le parole di Giuseppe Pagana, allenatore dell’Acireale, rilasciate ai microfoni di “Goalsicilia.it” in merito al campionato dei granata.