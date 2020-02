L’Inter in estate si dovrà difendere dagli assalti delle big europee per Lautaro Martinez. “El Toro” sta trascinando i nerazzurri insieme al suo compagno di reparto, Romelu Lukaku, in testa alla classifica. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” però è molto difficile che l’attaccante argentino resti all’Inter anche durante la prossima stagione. I nerazzurri si stanno cautelando e già pensano al sostituto, che dovrebbe essere Pierre Emerick Aubameyang, attaccante in uscita dall’Arsenal, il costo del cartellino è di 70 milioni di euro,