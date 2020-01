«Io a Troina da avversario? Sarà una emozione forte. In quel campo hp trascorso buona parte della mia vita. Troina è la squadra del mio paese, dove abito io, mia figlia, i miei genitori, familiari ed anche i miei migliori amici. Sarà sicuramente una emozione forte calcare il campo del Troina, non da allenatore della squadra locale, ma da avversario perché sicuramente in quel impianto sportivo ho trascorso buona parte della mia vita calcistica sia da giocatore che da allenatore successivamente». Queste le parole rilasciate da Pagana, tecnico dell’Acireale, in conferenza stampa.