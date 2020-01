L’allenatore dell’Acireale, Peppe Pagana, Ospite di “Fuorigioco”, parla delle due squadre di Messina e difende Pergolizzi. Ecco le sue parole:

«Messina? Lì ci sono tanti tipi di interesse, puoi fare anche due squadre ma lì devi vincere, non si può fare calcio per fare contorno: le pressioni della piazza sono sull’Acr Messina, l’Fc Messina paga invece la mancanza del tifo caldo; quando abbiamo giocato in casa del Savoia per esempio, loro hanno vinto grazie alla bolgia dei loro tifosi, nell’arco di un anno le tifoserie ti portano punti. Arena? I giovani hanno diritto di sbagliare ma hanno bisogno di giocare con continuità, il suo obiettivo deve essere quello di giocare più in alto della D. Pergolizzi? Parlare male di un allenatore primo in classifica è sbagliato, nel calcio quando ci sono i risultati si cerca il bel gioco, quando c’è il bel gioco si cercano i risultati».