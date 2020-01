Intervistato ai microfoni de “La Gazzetta del Sud” il ds del Roccella, Curtale, si è espresso in merito alla sfida di domenica contro il Palermo: «Con i nuovi acquisti, col recupero di alcuni giocatori fermi ai box da un bel po’ di tempo per via di problemi muscolari e con la riconferma di altri 7-8 atleti di categoria, il Roccella senza presunzione, è in grado di affrontare a viso aperto e senza alcun timore qualsiasi avversario. Siamo ben consapevoli di affrontare una corazzata costruita per vincere il campionato. Con tutto ciò, essendo convinti dei nostri mezzi, dimostreremo anche sul campo della capolista la nostra forza e la nostra voglia di conquistare un altro risultato positivo».