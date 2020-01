Eccovi qui di seguito riportate le parole di mister Pagana dopo la vittoria contro il Castrovillari:

«Vittoria importante che ci permette di risalire la classifica. ­­Abbiamo giocato veramente bene, potevamo però fare di più nell’ultimo passaggio. La squadra è entrata subito bene in campo giocando a tratti in maniera spettacolare. Dopo il rigore loro ci è salita un po’ di ansia ma ci hanno annullato anche un gol regolare di Arena. Ci siamo allontanati dalla zona play out, la squadra sta bene e lo dimostra, questi ragazzi stanno dimostrando di meritare questa maglia. Outtara? Ha sbagliato ma ci vuole buonsenso perché altrimenti ogni partita dovrebbero essere espulsi in tanti».