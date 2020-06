Novità per i pagamenti in contanti, che dal prossimo 1° luglio vedranno scendere il limite massimo da 3mila a 2mila euro, secondo quanto stabilito dal decreto 124/2019 collegato all’ultimo Legge di bilancio.

Per quanto riguarda le possibili sanzioni, esse, come riporta “Notizie.it”, vanno da un minimo di 2mila a un massimo di 50mila euro per chi viene sorpreso a superare la soglia fino a 250mila euro, mentre oltre questa cifra la sanzione va dai 15mila ai 250mila euro.

Per i professionisti obbligati alla segnalazione in entrambi i suddetti casi la sanzione va invece da 3.000 a 15.00 euro. Si ricorda inoltre che in caso di violazione del limite massimo la pena graverà su entrambe le parti della transazione finanziaria, sia chi invia che chi riceve il denaro.