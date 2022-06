Grande delusione per Joseph Oughourlian per la finale persa contro il Palermo, il patron si è rimesso in contatto con il suo braccio destro a Padova, l’ad Alessandra Bianchi.

Come si legge su “Padovasport” il patron franco-armeno è rimasto davvero scioccato dall’atteggiamento della squadra nella finalissima del Barbera. Un Padova mai in partita che, in mondovisione, si è dimostrato arrendevole dal primo minuto. Incomprensibile. Una vera figuraccia che il finanziere ha fatto molta fatica a digerire. Oggi sono stati riallacciati i contatti perchè è già tempo di guardare avanti.

Oughourlian si è collegato con Padova per discutere del rinnovo di Oddo. Poche ore e avremo notizie, si va verso la fumata bianca. Ma attenzione alle sorprese. Un’altra partita parallela, altrettanto importante, si gioca poi sulla questione centro sportivo. Anche su questo fronte sono attese notizie a breve, con la società che confida in un passo avanti del Comune. Già la promessa curva a bordo campo, richiesta a gran voce dal Padova durante i playoff, potrebbe tardare a essere consegnata alla tifoseria, se poi dovesse arrivare un no anche sul centro sportivo, sarebbe un altro schiaffo alla proprietà del club.