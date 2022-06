Attraverso il proprio profilo Instagram Niko Kirwan, esterno del Padova ha scritto le seguenti parole:

«Ho imparato nella mia carriera a soffrire, però oggi ho un senso di vuoto che da anni non mi colpiva. Mi aspettavo un epilogo diverso: in 3 giorni ho perso tutto quello che ho sempre desiderato e immaginato per un anno intero. Andare in serie B con il Padova e al Mondiale con la mia nazionale. E così, come niente fosse, tutti i sacrifici fatti non mi hanno portato al traguardo e questo fa malissimo. Come dice sempre mio padre lo sport ad alti livelli può essere crudele ed è per questo che è solo per le persone forti, quelle persone che vedono il lato positivo delle cose e trovano degli insegnamenti anche nelle sconfitte. Voglio allora soffermarmi e ripensare a tutte le cose belle. Ringrazio la società del Padova, tifosi e compagni per avermi accolto nella loro grande famiglia. Come mai nella mia carriera mi sono sentito importante e apprezzato, proprio grazie a questo ho vissuto la mia migliore stagione in carriera. I gol segnati, le partite vinte all’ultimo secondo, i festeggiamenti sotto la curva, gli abbracci nello spogliatoio dopo aver lottato l’uno per l’altro sono qualcosa di unico che ho con ognuno di voi. Non siamo riusciti a raggiungere il nostro grande obiettivo ma ci abbiamo provato con tutte le forze»