Daniele Donato, direttore dell’ospedale di Padova, aveva accusato gli specializzandi di essere gli untori del contagio del Coronavirus. Secondo quanto riporta “Tgcom24”, Donato aveva spiegato la sua accusa con queste parole in una videoconferenza: “Gli specializzandi “escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono questi i soggetti che nel momento in cui si inseriscono nell’ospedale creano maggior pericolo”. Gli specializzandi non hanno affatto gradito e vogliono le scuse pubbliche.