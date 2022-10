Spettatore d’eccezione stasera in tribuna per il big match Padova-FeralpiSalò. Come si legge su “PadovaSport.tv” sugli spalti ci sarà anche il noto attore palermitano Salvatore Ficarra invitato all’Euganeo dall’amico Massimiliano Mirabelli.

L’ultima sua presenza allo stadio con il Padova in campo non ha portato molta fortuna, visto che proprio Ficarra a giugno aveva presenziato, da tifoso del Palermo, alla finalissima playoff al Barbera con tanto di visita in albergo al Padova qualche ora prima del match. Ma stasera è tutta un’altra storia. E Padova-FeralpiSalò avrà un tifoso (gemellato) in più.