Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Padova ha reso noto che un calciatore è risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato:

“Il Calcio Padova informa che in data odierna la prima squadra ha ripreso gli allenamenti. I tamponi molecolari ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra prima della ripresa hanno evidenziato la positività di un calciatore, asintomatico, che è stato posto in isolamento, con la stessa procedura seguita per i due casi rilevati nel precedente ciclo di test preventivi”.