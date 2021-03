Intervenuto in conferenza stampa, Pasquale Padalino, tecnico della Juve Stabia, si è espresso così in merito al match contro la Turris:

«Domani è una partita importante per tanti aspetti, anche extracalcistici. Significherebbe intanto da parte nostra dare una dimostrazione di quanto ci siamo calati all’interno di questo girone, contro una squadra che ha cambiato da tre gare il tecnico e che quindi sembra abbia una vitalità diversa. Noi però vogliamo continuare a marciare in una certa direzione e continuare quindi a mantenere alto il livello di concentrazione e rimanere il più possibile in una posizione adeguata e ambiziosa come ci eravamo prefissi sin dall’inizio del campionato.





Mi piacerebbe che questi ragazzi potessero scrivere la storia a Castellammare, anche solo scriverne una pagina in una situazione molto difficoltosa, significherebbe aver intrapreso davvero quel percorso che avevamo sognato e programmato all’inizio ma senza avere certezze che si potesse realizzare. All’interno di tutto ciò c’è la voglia di portare a termine il lavoro iniziato tanto tempo fa».