Intervenuto in conferenza stampa, Massimo Paci, tecnico del Teramo, ha presentato la prossima sfida di campionato contro il Catania. Ecco le sue parole:

«La partita più importante è il Catania, senza andare oltre, ma non c’è bisogno di dare pressione ai miei ragazzi. Siamo stati molto bravi nell’elevare le aspettative con un ottimo avvio di stagione, ma davanti a noi troviamo organici di grande spessore. La classifica è migliorabile, l’obiettivo e il grande sforzo comune di tutti noi sono quelli di rosicchiare punti e posizioni a chi ci precede, senza guardare la classifica, ma dando semplicemente il nostro massimo per arrivare ai playoff che non è un obiettivo scontato.





Le partite vanno giocate sempre per vincere, imparando dagli errori per migliorarci. Stiamo bene, dobbiamo fare la partita con coraggio e personalità per giocarcela, costruendo l’azione con pazienza a partire dai difensori. Il Catania ha un reparto offensivo di prim’ordine con attaccanti formidabili, ma non deve spaventarci, noi dobbiamo migliorare la fase di possesso, magari riempiendo l’area con più interpreti e non lasciando solo il riferimento centrale, questo è un passaggio chiave.

I pareggi con Juve Stabia e Catanzaro sono passati come normalità quando così non è, a volte si perde di vista la realtà fattuale e la difficoltà di questo campionato, occorrerebbe maggiore equilibrio nei giudizi. La squadra sta bene, le prestazioni sono più che buone, non vedo perchè dovrei cambiare. Abbiamo rallentato, è vero, ma nell’ultima partita avevamo nove assenze con una panchina di soli under, è difficile cambiare le partite in corsa così. Nessuno può toccarci l’ottimo percorso svolto, ma non abbiamo fatto ancora nulla, la strada è ancora lunga».