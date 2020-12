Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro il Bisceglie, Massimo Paci, tecnico del Teramo, si è espresso così:

«E’ stata una gara difficile e sporca, in cui sapevamo che l’episodio avrebbe spaccato la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto poco, pensando soprattutto a difenderci, nella ripresa siamo entrati in campo meglio e nel nostro momento migliore purtroppo, dopo aver sciupato due palle gol nitide, abbiamo subito lo svantaggio. E’ stata una partita equilibrata, giocata sulle seconde palle, perchè il campo di gioco non consentiva alternative e non premiava la tecnica.





I periodi vanno analizzati nell’ultimo mese abbiamo patito diverse assenze nel pacchetto difensivo che hanno inciso, ma non scappiamo dalle responsabilità, dobbiamo migliorare. Dobbiamo restare calmi e fiduciosi, i numeri ci dicono che siamo ancora terzi in classifica, prima questa squadra ha dato tanto e guadagnato diversi punti, ora qualche interprete paga un po’ di stanchezza. Credo fortemente in questo gruppo. Non avremmo voluto vivere questo momento complicato, ma il calcio è anche questo, bisogna andare avanti. E’ colpa nostra e con umiltà, dopo le festività natalizie, torneremo a lavorare sul campo per migliorare».