Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro la Juve Stabia, Massimo Paci, tecnico del Teramo, si è espresso così in merito al momento della sua squadra:

«Dobbiamo dare un segnale dopo l’ultima sconfitta che mi ha toccato, perché nei precedenti ko avevamo sempre dimostrato grande carattere. Abbiamo pagato anche le ingenuità di Caserta e quello che hanno poi comportato. In questa fase non riusciamo a dare il massimo, ma ricordo come siamo partiti l’estate scorsa e credo che stiamo andando oltre le aspettative di inizio campionato. E’ giusto che si critichi, è il normale gioco delle parti, noi dobbiamo stare in silenzio, lavorare ancor più duramente per uscire da questo momento, dando sempre il 100%, aspetto questo che non abbiamo ripetuto nell’ultima partita. Spero di vedere una reazione caratteriale da parte dei miei ragazzi, il fuoco dentro e sono convinto che daranno tutto quello che è nelle loro possibilità.





Giocheremo contro una squadra organizzata, forte e ben allenata, che vuole tenere la palla e controllare il gioco, con qualche interprete differente rispetto all’andata, ma sarà una partita difficile tanto per noi quanto per loro. Quando hai l’ambiente totalmente concentrato e unito riesci a dare il massimo, ma non cerchiamo alibi. L’unica partita di cui non sono stato contento della mia squadra è contro il Potenza, ma ora dobbiamo stare zitti e venire fuori da questa situazione. Vogliamo riscattarci, la peculiarità di questa squadra è sempre stata la fase difensiva e con umiltà dobbiamo riconoscere che tanti aspetti non hanno funzionato nell’ultimo incontro, anche per le diverse assenze. La formazione? La deciderò dopo la riunione con lo staff fisioterapico».