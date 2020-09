Massimo Paci, allenatore del Teramo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo: «Il merito della vittoria è dei ragazzi, abbiamo concesso pochissimo al Palermo. I rosa non hanno fatto amichevoli e sono in fase di rodaggio. Loro protagonisti? Non so, sicuramente saranno una delle squadre protagoniste. Ho studiato Boscaglia a Brescia, lo andai a trovare e fu gentile».