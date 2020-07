Segnali di pace tra il Brescia e Mario Balotelli. Dopo il lungo braccio di ferro l’attaccante è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Stando a quanto riferito da “Goal.com”, sembra ora possibile un reintegro nei convocati in vista delle prossime sfide di campionato per l’ex attaccante del Milan. Il condizionale è d’obbligo in questi casi, ma sembra difficile un ritorno tra i convocati già nel match infrasettimanale contro il Torino, ma l’attaccante potrebbe però puntare al rientro in campo in occasione della partita contro la Roma di sabato.