Carabinieri a casa di Bruno Peres. Stando a quanto riferito da “Agenzia Nova”, questa mattina i Carabinieri hanno bussato alla porta del calciatore giallorosso. Il Perché? Per sequestrare l’attico in cui abita, in via Copenaghen. L’attico, del valore totale di 3 milioni di euro, fa parte di un elenco composto da 25 edifici. Nell’ambito dell’inchiesta, sempre oggi sono state arrestate 28 persone. Nessun problema tuttavia per Bruno Peres, in quanto era in affitto.