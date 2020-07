Tra i nomi accostati alla panchina del Palermo, c’è anche quello di Giuseppe Scienza, attuale tecnico del Monopoli. Intervenuto ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, il patron dei pugliesi, Onofrio Lopez, ha però stoppato sul nascere questa possibilità: «Scienza? Dove deve andare… resta qui. Dovrà capitargli l’occasione della vita per non opporci ad una sua partenza. In caso contrario, è sotto contratto e sarà lui l’allenatore del Monopoli anche nella prossima stagione».