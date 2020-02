L’attaccante del’Acireale Adamzaki Ouattara, ha parlato a “La Sicilia”. Ecco le sue parole: «Quando sono arrivato mi hanno detto che l’obiettivo erano i play off, ma ero convinto avremmo lottato per vincere il campionato. Dopo la vittoria di Palermo eravamo convinti di poter fare bene, poi con la penalizzazione ci siamo rimasti male. Pagana ci ha dato la giusta carica, vogliamo arrivare terzi. Gol? Ho visto che ero lontano dalla porta quando Savanarola stava per crossare e mi sono posizionato per la girata. Simile a quello di Ronaldo in Juve-Real? Me l’hanno scritto in tanti, non mi ero accorto che era così bello dal campo, vuol dire che ho imparato (ride ndr)».