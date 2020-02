Dopo le durissime parole pronunciate all’indirizzo del proprio portiere nel post partita di Savoia-Licata, il tecnico Campanella ha corretto il tiro ai microfoni di “GoalSicilia.it”. Ecco le sue parole: «A fine partita ero molto nervoso per il 4-0 e mi sono fatto trascinare dalla rabbia. Oggi nella riunione in spogliatoio gli ho chiesto scusa davanti a tutti, ho sbagliato a dire quelle cose. Scusandomi però gli ho detto anche che ho sbagliato io a farlo giocare perché non si era allenato tutta la settimana, ma solo il venerdì prima della partenza per il ritiro. Forse avrei dovuto far giocare il ragazzino (Callea, ndr) ma non me la sono sentita in un campo così difficile. Ribadisco le scuse a Serenari e sono contento del chiarimento che c’è stato oggi».