Un anno fa, lo scenario a Palermo era completamente diverso. La squadra lottava per la serie A ma doveva affrontare anche lo spettro del fallimento, cosa poi peraltro arrivata. La conferenza fiume di Foschi è ormai storia, con l’intervento di Mirri, attuale proprietario insieme a Di Piazza, che come molti ricorderanno versò la cifra necessaria per evitare la penalizzazione al club rosanero. Ecco il video della conferenza tenutasi esattamente un anno fa: