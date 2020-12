«Non rientra più nei piani tecnici della squadra. Tutte le storie hanno un loro inizio e una loro fine, ma certe volte è proprio il finale a fare la differenza, soprattutto se si tratta di un giocatore che realmente è stato emblematico per la piazza di Frosinone. Separazione? Non è un’ipotesi da escludere. Potete immaginare quanto possa essere dolorosa per Federico, che ormai è un tutt’uno con la realtà di Frosinone. Ma ancora oggi, permane quest’ibrido e questa assenza di comunicazione col mondo esterno che non giova assolutamente a nessuno e che dà adito a ogni tipo di dubbio o di libera interpretazione, per questo servono chiarimenti sulla vicenda. Situazione critiche? Durante il primo giorno di ritiro di questa stagione, Nesta disse a Dionisi che non rientrava più nei piani tecnici. Ma dopo un mio intervento diretto con la società per avere chiarimenti sulla sua posizione mi veniva riportato che Federico non era assolutamente in discussione.

Poi cos’è successo? Nel post partita di Brescia l’allenatore aveva detto che Federico era un giocatore importante per la squadra; in dieci giorni ho fatto due colloqui con Angelozzi che prima mi aveva parlato di Dionisi come un professionista serio e giocatore storico per il club, poi, lunedì scorso mi ha detto che non rientrava più nel progetto tecnico».





Queste le parole di Roberto Ottaviani, agente di Dionisi giocatore del Frosinone, rilasciate ai microfoni di “Calciomercato.com” in merito a una possibile cessione del giocatore.