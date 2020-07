Wilfred Osuji è stato uno dei autentici protagonisti della stagione del Savoia. Il nigeriano da qualche giorno è però ufficialmente un nuovo giocatore del Trento, voluto fortemente da Carmine Parlato, nuovo tecnico dei gialloblù. Intervenuto ai microfoni di “Metropolis”, Osuji si è espresso così in merito alla sua esperienza a Torre Annunziata: «Con il Savoia è stata una stagione piena di emozioni. Sfortunatamente è finita troppo presto a causa del Covid e quindi sono molto dispiaciuto di non aver avuto la possibilità di finire il campionato con la maglia biancoscudata. Avremmo potuto prendere il Palermo, sono sempre stato convinto del nostro potenziale anche quando le cose non andavano a nostro favore, e per questo il dispiacere di come è andata a finire si è fatto ancora più grande».