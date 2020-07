Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Giana Erminio, club di Gorgonzola che ha concluso la stagione di Serie C con la retrocessione in Serie D al termine dei playout contro l’Olbia, ha annunciato l’intenzione di “presentare domanda di riammissione al campionato di Serie C 2020/2021, segnalando nel contempo che, pur nel pieno rispetto delle decisioni del Consiglio Federale, la stagione è terminata in modo anomalo con 12 gare ancora da giocare”. Il club lombardo aggiunge anche che “l’intera struttura del Settore Giovanile verrà mantenuta con tutte le squadre attualmente in organico; per cui si provvederà a perfezionare i consueti accordi in essere”.