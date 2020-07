I prossimi giorni saranno decisivi per la scelta del prossimo allenatore del Catanzaro. Stando a quanto rifetito dalla redazione di “Calabria 7” il primo nome sul taccuino della dirigenza giallorossa è quello di Zdenek Zeman: il ceco, reduce dall’esperienza di due anni fa a Pescara, risponde all’identikit perfetto di tecnico esperto in grado di rilanciare le ambizioni del club. Il primo contatto tra le parti è avvenuto questa mattina e non è escluso che la trattativa possa subire una sensibile accelerata nei prossimi giorni.